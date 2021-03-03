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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الوزراء اليمني» يحمل الحوثي مسئولية تفاقم الأوضاع الإنسانية واستهداف المدنيين

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:49 م
معين عبدالملك
معين عبدالملك
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حمل مجلس الوزراء اليمني، ميليشيا الحوثى كامل المسئولية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمواقف واضحة من الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين والنازحين في مأرب.

وتدارس مجلس الوزراء وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية في اجتماعه الدوري، الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، واتخذ عدد من القرارات بشأنها.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب هدف لا رجعة عنه، إذا لم تذعن ميليشيا الحوثي الانقلابية وداعميها في طهران للحل السياسي، وأن لجوء ميليشيا الحوثي الى استهداف المدنيين والنازحين في مأرب هو الوجه الحقيقي لهذه الميليشيات الإجرامية وممارساتها الإرهابية ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014.

وشدد على أن تصعيدها العسكري في مأرب وهجماتها المستمرة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة الإيرانية على مخيمات النازحين والمدنيين في مأرب والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، يؤكد ما حذرت منه الحكومة مرارا من أن هذه الميليشيات لا تؤمن بالسلام وتتحدى كل الجهود الأممية والدولية والإرادة الشعبية.

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