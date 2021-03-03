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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أول صورة لقتيل السلام قبل ذبحه على يد ابن خالته

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:42 م
قتيل السلام
قتيل السلام
هدير مصطفي
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حصل «الدستور» على صورة المجني عليه عقب ذبحه على يد ابن خالته في مدينة السلام بالقاهرة بعد أن تمكن رجال مباحث القاهرة من حل لغز العثور على جثة شاب مذبوحًا داخل شقته في دائرة قسم شرطة السلام أول.

وكشف مصدر أمني عن أن المتهم هو ابن خالة المجني عليه وصديقه، وتم القبض عليه أثناء اختبائه داخل شقة سكنية بمنطقة الساحل في شبرا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وكشف الغموض وضبط الجناة.

وتلقى مأمور قسم شرطة السلام أول بلاغًا بالعثور على الشاب مقتولًا داخل شقة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة صاحب سوبر ماركت يدعى "محمد. أ" في العقد الرابع من العمر، ومقيم في برج سكني متفرع من شارع جمال عبدالناصر بدائرة قسم الشرطة.

وبالمعاينة تبين العثور على جثة المجني عليه على أرضية غرفة نومه وسط بركة من الدماء، كما تبين وجود جرح ذبحي برقبة المجني عليه، وبفحص الشقة تبين سلامة جميع منافذها، وهو ما يرجح أن المتهم على علاقة بالمجني عليه وأنه دخل الشقة بطريقة شرعية.

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للمجني عليه لبيان سبب الوفاة، كما قررت أخذ مسحة شرجية من الجثة وصرحت النيابة بدفن الجثة.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف الغموض وضبط الجناة.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول، بالتنسيق مع ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار مسرح الجريمة تمهيدا لتفريغها، كما قام فريق البحث بفحص عدد من المشتبه بهم بالمنطقة وخاصة خريجي السجون في الفترة الأخيرة والمعروف عنهم ارتكاب مثل تلك الجرائم، كما تم فحص علاقات المجني عليه في نطاق عمله ومسكنه.

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