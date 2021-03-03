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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبير لقاحات بريطانى يحث الدول الأوروبية على تطعيم كبار السن

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:41 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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حث عضو في اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين في بريطانيا الدول الأوروبية على البدء في استخدام لقاح "أكسفورد أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا مع كبار السن بعد أن توصلت دراسة جديدة إلى أن جرعة واحدة منه توفر حماية عالية للغاية.

وقال البروفيسور آدم فين، أستاذ طب الأطفال في جامعة بريستول، إن الدراسة الجديدة التي قادها أجريت بطريقة مختلفة عن تلك التي صدرت هذا الأسبوع عن هيئة الصحة العامة في إنجلترا لكنها توصلت إلى نتائج مشابهة جدًا.

وكانت الدراسة الصادرة عن الهيئة قد أظهرت أن لقاحي "فايزر" وأسترازينيكا" قللا من فرص الحاجة إلى علاج في المستشفى بأكثر من 80% بين من تزيد أعمارهم على 80 عامًا، بحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية في نسختها الإلكترونية.

وفي معرض تقديمه لبيانات الدراسة الجديدة، بين فين أن "المملكة المتحدة تتقدم بشكل جيد، وهذه الفئة العمرية قد حُصنت الآن، وتحركنا نزولا إلى الأشخاص في الستينيات من العمر، ووصلنا إلى إقبال نسبته 90%".

وأضاف: "على المدى القصير، ستنجز المهمة في المملكة المتحدة. ولكن هناك الكثير من جرعات لقاح "أسترازينيكا" متاحة في الدول الأوروبية، ولا يتم إعطاؤها للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، وفي بعض البلدان "لا تعطى" لمن تزيد أعمارهم على 55 عامًا، بسبب نقص البيانات".

وتابع قائلا: حسنًا، ها هي البيانات. هناك بيانات من هيئة الصحة العامة في إنجلترا وأسكتلندا والآن "منا نحن" تُظهر أنه يمكنك إنقاذ حياة كبار السن من خلال إعطائهم جرعة من لقاح "أسترازينيكا". تحتاج تلك البلدان إلى المضي قدمًا والبدء في القيام بذلك في أسرع وقت ممكن.

وأظهرت الدراسة، التي قادها فين، أن جرعة واحدة من لقاح "فايزر" كانت فعالة بنسبة 79،3% بعد 14 يومًا من التطعيم في الوقاية من الحالات المرضية الشديد التي تتطلب دخول المستشفى، حتى مع الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية متعددة، في حين خفضت جرعة واحدة من لقاح "أسترازينيكا" الحالات المرضية الخطيرة بنسبة 80،4% بعد أسبوعين من التطعيم.

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