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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تسجيل 20 ألفًا و884 إصابة و347 وفاة بكورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:44 م
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الأربعاء، تسجيل 20 ألفًا و884 إصابة و347 حالة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا التي سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة ارتفع إلى مليونين و976 ألفا و274 حالة، منها 98 ألفا و635 حالة وفاة.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة في البلاد حاليا بلغ 437 ألفا و421 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين مليونين و440 ألفا و218 شخصا بزيادة قدرها 14 ألفا و68 شخصا عن اليوم السابق.

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