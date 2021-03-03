هبة مجدي تنفي مشاركتها في «نسل الأغراب»

نفت الفنانة هبة مجدي، مشاركتها في مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا وأمير كرارة، والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.وأكدت مجدي لـ"الدستور"، أنها تعمل هذه الفترة على تصوير دورها في مسلسل موسى مع النجم محمد رمضان، لافتة إلى أنها تصور أحداثه بشكل يومي ولفترات طويلة.مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.