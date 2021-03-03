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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير مصر في كمبالا يبحث مع وزير الأمن الأوغندي تعزيز التعاون

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:21 م
سفير مصر في كمبالا
سفير مصر في كمبالا مع وزير الأمن الأوغندي
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بحث وزير الأمن الأوغندي إيلي تمويني، اليوم الأربعاء، مع السفير أشرف سويلم، سفير جمهورية مصر العربية في كمبالا، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وأعرب الوزير الأوغندي عن امتنانه لمتانة العلاقات المصرية الأوغندية، معبرا عن التطلع لتعزيز أطر التعاون القائمة بين الجانبين في المجالات السياسية والأمنية، فضلًا عن تطوير المنحنى التصاعدي للعلاقات الاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين.

كما أعرب عن ترحيبه بالزيادة الملحوظة في الاستثمارات المصرية في أوغندا خلال الفترة الأخيرة، برغم جائحة الكورونا، معربا عن أمله في أن تسفر منطقة التجارة الحرة الافريقية عن مزيد من تعزيز العلاقات التجارية.

وأشار إلى أنه يتابع باهتمام مناقشات الدورة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، حيث كان قد قام بتمثيل الجانب الأوغندي في الدورة الأولى للمنتدى التي استضافتها مدينة أسوان في ديسمبر ٢٠١٩.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى عدد من الموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في منطقة شرق أفريقيا، وحوض النيل، والقرن الأفريقي، وتأثيرات التهديدات الحالية على السلم والأمن في القارة، ما يتطلب تضافر الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون تفاقم الأوضاع.

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