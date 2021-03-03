«شعر وإنشاد وورش فنية للأطفال».. أهم فعاليات الموسم الثقافي الأول بالشرقية

تشهد محافظة الشرقية، فعاليات الموسم الثقافي الأول، والتى انطلقت من قرية غزالة، دائرة مركز الزقازيق بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وبحضور عدد من الشخصيات العامة ورموز الثقافة بالمحافظة.وقال إبراهيم العسيلي، أحد المشرفين على فعاليات الموسم الثقافى، أن القرية تشهد الاحتفالات على مدار 3 أيام، ويتم تقديم فقرات من الشعر والغناء، والإنشاد الدينى، وغيرها، معربا عن سعادته لمشاركة واهتمام مسئولى المحافظة بهذا الحدث.وأضاف فى تصريحات لـ"الدستور" أن المحافظ أناب الدكتور أحمد عبد المعطى، نائب محافظ الشرقية، لحضور الفعاليات نائبا عنه، كما شارك بالحضور الدكتور أحمد مرسى، مدير قصر ثقافة الزقازيق، ولفيف من الشخصيات العامة والمثقفة بالمحافظة.وأوضح أن قرية غزالة قد شهدت كافة أشكال الفنون في الفعاليات الثقافية، حيث تم تقديم فقرات من فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية، وفرقة الشرقية للفنون الشعبية، إلى جانب إنشاد دينى من فرقة الشرقية للإنشاد الدينى وإبتهالات، وأمسيات شعرية، وورش عمل فنية وثقافية للأطفال.