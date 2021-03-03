ارتفاع درجات الحرارة منتصف الأسبوع.. والأرصاد تحذر من البرودة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار ستقل غدا على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، مشيرا إلى أن السحب تتجه نحو الشرق ليبدأ تساقط الامطار على بورسعيد والعريش ورفح.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية "صدى البلد "، أن درجات الحرارة ترتفع بدءًا من السبت، لييصبح الطقس على منتصف الأسبوع حار نهارًا، بارد ليلًا.





وحذر مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض درجات الحرارة ليلا حيث يتجاوز الفرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى 10 درجات.





وأردف:"يجب أن نكون حذرين في نوعية الملابس أثناء التواجد خارج المنزل ليلًا".



