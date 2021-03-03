رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة الوادى الجديد يتابع نقل الطلاب للجانهم بالمقر الجديد بالكيلو 10

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:20 م
نقل الطلاب للجانهم
نقل الطلاب للجانهم
محمد مهدي
طباعة
تابع الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد مع السيد أنور عباس مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ومديرى إدارات الشباب بالكليات نقل الطلاب والطالبات لمقار لجانهم من خلال أتوبيسات.

وقال رئيس الجامعة، إن الجامعة وضعت مجموعة من الضوابط والترتيبات الخاصة بنقل الطلاب والطالبات من المدن الجامعية ومواقف نقل الطلاب والطالبات إلى مقار لجانهم بالكيلو 10 في إطار استعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول مع التشديد باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتنبيه على الطلاب بالالتزام بالضوابط العامة للامتحانات وارتداء الكمامات الطبية وتحقيق التباعد الاجتماعي وتقليل عدد الطلاب في اللجان.

وقال أنور عباس مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، إن الجامعة وضعت نظاما لنقل الطلاب والطالبات من مقار الإقامة بالمدن الجامعية بألا يزيد عدد الطلاب على النصف للالتزام بإجراء التباعد الاجتماعي.

وإبلاغ إدارة للمواقف بالخارجة بإلزام قائدى الأتوبيسات الخاصة بالالتزام بهذه التعليمات للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والطالبات وتقليل أعداد الطلاب بالأتوبيسات إلى النصف على أن تتحمل الجامعة النصف الآخر من تعريفة الركوب.

وقد تم تشكيل لجان من خلال إدارات الشباب بكليات الجامعة بتنظيم ركوب الطلاب والطالبات أمام المدن الجامعية وأمام موقف الساحة الشعبية بالخارجة للسيارات الخاصة للطلاب والطالبات والإشراف على أعمال التعقيم والتطهير وتوفير كواشف حرارة للكشف على الطلبة والطالبات قبل استقلالهم الأتوبيسات وقبل دخولهم اللجان للتأكد من درجات حرارتهم، حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والوقاية من فيروس كورونا.

ويطمئن رئيس الجامعة أولياء الأمور بأن الجامعة وضعت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بأماكن الإقامة والإعاشة للحفاط على سلامة الطلاب والطالبات وتوفير كل سبل الراحة لأداء امتحاناتهم فى جو يسوده الهدوء والاطمئنان.
رئيس جامعة الوادى الجديد يتابع نقل الطلاب للجانهم بالمقر الجديد بالكيلو 10
رئيس جامعة الوادى الجديد يتابع نقل الطلاب للجانهم بالمقر الجديد بالكيلو 10
رئيس جامعة الوادى الجديد يتابع نقل الطلاب للجانهم بالمقر الجديد بالكيلو 10
رئيس جامعة الوادى الجديد يتابع نقل الطلاب للجانهم بالمقر الجديد بالكيلو 10
رئيس جامعة الوادى الجديد يتابع نقل الطلاب للجانهم بالمقر الجديد بالكيلو 10
رئيس جامعة الوادى الجديد يتابع نقل الطلاب للجانهم بالمقر الجديد بالكيلو 10
رئيس جامعة الوادى الجديد يتابع نقل الطلاب للجانهم بالمقر الجديد بالكيلو 10
رئيس جامعة الوادى الجديد يتابع نقل الطلاب للجانهم بالمقر الجديد بالكيلو 10

موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وعودة الرحلات

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

المثير للجدل.. حقيقة بناء منزل خاص فوق مسجد

بعد تصديق الرئيس عليه.. العقوبات المقررة على المخالفين بقانون المرور الجديد

الصور

image description

كلب ضخم يرعب أهالي رأس البر (صور)

image description

«نجم» يتفقد محطة مترو جامعة حلوان لحل مشكلة التزاحم (صور)

image description

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

image description

صرف مساعدات مالية وعينية لأسر حادث انهيار بئر الصرف الصحي بأسيوط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد امتحانات كلية الآداب

الأكثر قراءة

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

ارتفاع درجات الحرارة منتصف الأسبوع.. والأرصاد تحذر من البرودة

أول تحرك من «التعليم» بشأن خطأ امتحان العربى بالجيزة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

استطلاع: تدهور الصحة العقلية للكنديين بسبب كورونا

«تغفيلة سد النهضة».. ماذا تفعل مصر فى المفاوضات مع السودان وإثيوبيا؟

موقع وزارة الصحة المصرية.. رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا في مصر

بدء اقتران المريخ بـ«الثريا» في السماء في ظاهرة لن تتكرر إلا بعد 17 عامًا

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

«مريرة ومليئة بالجروح».. هكذا كانت طفولة يوسف إدريس

صدور طبعة جديدة من «يوتوبيا» لـ أحمد خالد توفيق

رحلة الريادة الأدبية لـ محمد حافظ رجب بـ«الحرية للإبداع»

وزيرة الثقافة تنعى أشرف هيكل: كان نموذجًا للفنان المخلص