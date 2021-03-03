رئيس جامعة الوادى الجديد يتابع نقل الطلاب للجانهم بالمقر الجديد بالكيلو 10

تابع الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد مع السيد أنور عباس مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ومديرى إدارات الشباب بالكليات نقل الطلاب والطالبات لمقار لجانهم من خلال أتوبيسات.وقال رئيس الجامعة، إن الجامعة وضعت مجموعة من الضوابط والترتيبات الخاصة بنقل الطلاب والطالبات من المدن الجامعية ومواقف نقل الطلاب والطالبات إلى مقار لجانهم بالكيلو 10 في إطار استعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول مع التشديد باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتنبيه على الطلاب بالالتزام بالضوابط العامة للامتحانات وارتداء الكمامات الطبية وتحقيق التباعد الاجتماعي وتقليل عدد الطلاب في اللجان.وقال أنور عباس مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، إن الجامعة وضعت نظاما لنقل الطلاب والطالبات من مقار الإقامة بالمدن الجامعية بألا يزيد عدد الطلاب على النصف للالتزام بإجراء التباعد الاجتماعي.وإبلاغ إدارة للمواقف بالخارجة بإلزام قائدى الأتوبيسات الخاصة بالالتزام بهذه التعليمات للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والطالبات وتقليل أعداد الطلاب بالأتوبيسات إلى النصف على أن تتحمل الجامعة النصف الآخر من تعريفة الركوب.وقد تم تشكيل لجان من خلال إدارات الشباب بكليات الجامعة بتنظيم ركوب الطلاب والطالبات أمام المدن الجامعية وأمام موقف الساحة الشعبية بالخارجة للسيارات الخاصة للطلاب والطالبات والإشراف على أعمال التعقيم والتطهير وتوفير كواشف حرارة للكشف على الطلبة والطالبات قبل استقلالهم الأتوبيسات وقبل دخولهم اللجان للتأكد من درجات حرارتهم، حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والوقاية من فيروس كورونا.ويطمئن رئيس الجامعة أولياء الأمور بأن الجامعة وضعت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بأماكن الإقامة والإعاشة للحفاط على سلامة الطلاب والطالبات وتوفير كل سبل الراحة لأداء امتحاناتهم فى جو يسوده الهدوء والاطمئنان.