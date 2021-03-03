شاهد.. الداخلية توجه ضربات موجعة لعصابات غسيل الأموال

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على «فيسبوك» فيديو يكشف جهود إدارة مكافحة المخدرات في ضبط جرائم توظيف الأموال.ووجهت وزارة الداخلية ضربات متتابعة لعصابات غسيل الأموال، كانت آخرها اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى قاموا بغسـل قرابة 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى بالشرقية (6 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية) لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسيل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجال "الأراضى الزراعية" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو (10 ملايين جنيه).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.