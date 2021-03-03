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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دمياط تحقق أعلى نسبة حضور في امتحانات الابتدائي: 99%

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:42 م
امتحانات الابتدائي
امتحانات الابتدائي
حسام فهمي
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كشفت مديرية التربية والتعليم بدمياط عن تحقيق المحافظة أعلى نسبة حضور فى الامتحانات المجمعة لنصف العام الدراسى للمرحلة الابتدائية بنسبة ٩٩٪، مما يؤكد نجاح الجهود المبذولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وفقًا لما وجهت به الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والخروج بالعملية الامتحانية بالشكل الآمن في ظل تلك الظروف الاستثنائية.

وأكد عادل عثمان، مدير مديرية التربية والتعليم، أن محافظ دمياط قد أكدت على ضرورة التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتيسير الامتحانات والعمل تحت مظلة التدابير الوقائية، منوها بأنه تم عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية لمتابعة الموقف لحظة بلحظة بداية من دخول الطلاب للجان حتى خروجهم منها، كما أكد أنه لم يتم تلقى أي شكاوى، كما لم يتم تسجيل أي حالات إصابة أو اشتباه بين الطلاب والمعلمين.

وأكدت المديرية في البيان الصادر عنها، اليوم، أن أولياء الأمور على ثقة تامة بجهود المحافظة والوزارة، لتحقيق أعلى معدلات الأمان لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر وسط بيئة صحية آمنة.

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