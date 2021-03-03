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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء أرمينيا: مستعدون لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:50 م
رئيس الوزراء الأرميني
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان،
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أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الأربعاء، استعداده لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة قبل نهاية العام الجاري؛ في حال قبول المعارضة شروطه.
وقال باشينيان في كلمة ألقاها خلال جلسة "ساعة الحكومة" في البرلمان الأرميني، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "إذا قبلت المعارضة عرضنا فستكون لدينا إمكانية لإجراء الانتخابات المبكرة في موعد متفق عليه خلال العام 2021"، مشيرًا إلى أنه قد عرض على رؤساء الكتل البرلمانية المعارضة إجراء مشاورات بهذا الشأن.
وأضاف: "الانتخابات وسيلة لإعادة التضامن الاجتماعي، ويجب أن تكون السلطات ضمانًا وأن تكون الانتخابات بشكل عادل وحر"، معلنًا في الوقت نفسه عزمه لقاء ممثلي المعارضة البرلمانية.
من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء تيجران أفينيان، أن من مصلحة السلطات حل الأزمة السياسية في البلاد، مجددًا استعداد الحكومة لإجراء مشاورات مع المعارضة.

وتفاقمت الأزمة السياسية في أرمينيا في 25 فبراير الماضي مع إصدار هيئة الأركان الأرمنية بيانا طالبت فيه بإقالة باشينيان وأعضاء حكومته.

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