رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نموذج استرشادى للصف الثاني الاعدادى الترم الأول 2021

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:21 م
الصف الثاني الاعدادى
الصف الثاني الاعدادى
حسين العمدة
طباعة
يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن نموذج استرشادى للصف الثاني الاعدادى، حيث تبدأ امتحانات الصف الثاني الاعدادي غدًا الخميس الموافق 4 فبراير 2021، لذلك نستعرض لكم خلال التقرير معلومات عن النموذج الاسترشادي للصف الثاني الاعدادي، ويبحث الطلاب في ليلة الامتحان على المناذج للتعرف على شكل الامتحانات، والأسئلة التي ستكون داخل الامتحان.

وتقدم زارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لجميع الطلاب الدعم المستمر لتطوير التعليم في المراحل التعليمية، لمواكبة التطور التكنولوجي المعمول به في الدول التعليمية المتقدمة، وتحذر الوزارة جميع الطلاب فى مختلف المراحل التعليمية بعدم الإنسياق وراء صفحات تسريبات الامتحانات التي يتم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي.

نموذج استرشادى للصف الثاني الاعدادى


تقدم «الدستور» نموذج استرشادى للصف الثاني الاعدادى، ليتعرف الطلاب على صيغة الامتحانات والتدريب على الاسئلة المختلفة، لتنمية قدرات الطلاب على حل الامتحانات بطريقة صحيحة ونموذجية، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نشر نماذح استرشادية للصف الثاني الاعدادي عن طريق المنصات التعليمية المتعددة الخاصة بالوزارة، لاعتماد الطلاب عليها، وتحقيق هدف التدريب حتي يستطيع حل أسئلة مشابهة التي ستكون في الامتحانات.

وتحرص وزارة التربية والتعليم على تخفيف حالة التوتر والقلق التي تسيطر على كافة الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، منذ إعلان موعد إجراء امتحانات الترم الأول بنظام الامتحانات متعددة التخصصات نظرًا لأنه نظام جديد لم يقوم الطلاب بأداء امتحانات مماثلة لها من قبل. 

يهمك أيضاً:


موعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2021 (dostor.org)

وخلال التقرير السابق قدمنا لكم أبرز المعلومات عن نموذج استرشادى للصف الثاني الاعدادى، ويجب على الطلاب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من أجل التعرف على النماذج التي ستكون مشابهة لورقة الامتحان.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

المثير للجدل.. حقيقة بناء منزل خاص فوق مسجد

«علمية كورونا» تكشف الفئات الأولى المستهدف حصولها على اللقاح

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

الصور

image description

كلب ضخم يرعب أهالي رأس البر (صور)

image description

«نجم» يتفقد محطة مترو جامعة حلوان لحل مشكلة التزاحم (صور)

image description

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

image description

صرف مساعدات مالية وعينية لأسر حادث انهيار بئر الصرف الصحي بأسيوط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد امتحانات كلية الآداب

الأكثر قراءة

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

ارتفاع درجات الحرارة منتصف الأسبوع.. والأرصاد تحذر من البرودة

أول تحرك من «التعليم» بشأن خطأ امتحان العربى بالجيزة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

استطلاع: تدهور الصحة العقلية للكنديين بسبب كورونا

«تغفيلة سد النهضة».. ماذا تفعل مصر فى المفاوضات مع السودان وإثيوبيا؟

موقع وزارة الصحة المصرية.. رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا في مصر

بدء اقتران المريخ بـ«الثريا» في السماء في ظاهرة لن تتكرر إلا بعد 17 عامًا

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

«مريرة ومليئة بالجروح».. هكذا كانت طفولة يوسف إدريس

صدور طبعة جديدة من «يوتوبيا» لـ أحمد خالد توفيق

رحلة الريادة الأدبية لـ محمد حافظ رجب بـ«الحرية للإبداع»

وزيرة الثقافة تنعى أشرف هيكل: كان نموذجًا للفنان المخلص