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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أنجولا تتسلم أول شحنة من لقاح كورونا ضمن مبادرة كوفاكس

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:53 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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تسلمت أنجولا أول شحنة من لقاحات فيروس كورونا، والتي تبلغ 624 ألف جرعة، ضمن مبادرة منظمة الصحة العالمية "كوفاكس" الرامية إلى تسريع إتاحة أدوات مكافحة الفيروس لدى البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل.

وأوضحت الحكومة الأنجولية، في بيان الأربعاء، أن شحنة مبادرة "كوفاكس" من اللقاح طورته شركتا أكسفورد- أسترازينيكا، والمصنعة في الهند، فيما أصبحت أنجولا ثالث دولة إفريقية بعد غانا وساحل العاج تستقبل شحنات "كوفاكس".

وقالت وزيرة الصحة الأنجولية، سيلفيا لوتوكوتا: "نأمل، بحلول نهاية يوليو، أن نكون قادرين، وفقًا لمبادرة كوفاكس، على تلقي عشرين بالمائة من اللقاحات لعشرين بالمائة من السكان التي وعدت بها.. الحكومة لديها أيضًا مبادراتها الخاصة".

وشرعت وزارة الصحة على الفور في العاصمة لواندا حملة تحصين المواطنين، وفق القواعد التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، إذ بدأت في تحصين المهنيين الصحيين وهيئات الدفاع والأمن والمرضى المصابين بأمراض مزمنة.

بدورها، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في أنجولا، الدكتورة جميلة كابرال: "إن تسليم اللقاحات إلى أنجولا يمثل تجسيدًا للتضامن الدولي، وأملًا أقوى لإنقاذ الأرواح، ومساعدة الاقتصادات وسبل العيش على التعافي بسرعة أكبر".

وسجلت أنجولا حتى الآن 510 حالات وفاة، و20882 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

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