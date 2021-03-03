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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غانا ومنطقة التجارة الإفريقية تبحثان سبل تعزيز التعاون

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:37 م
وامكيلي مين
وامكيلي مين
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بحث السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وامكيلي مين، ونائب رئيس غانا محمد باوميا، الفرص والإمكانيات التي توفرها منطقة التجارة الإفريقية من أجل تعزيز مكانة غانا الاقتصادية واختراق الأسواق في المنطقة.

وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الإفريقي، الأربعاء، أن السكرتير العام لمنطقة التجارة ناقش مع المسئول الغاني الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لأنظمة الدفع والتسوية المالية.

وأكد السكرتير العام أن الاتفاقية تعمل على تيسير التجارة البينية بين دول القارة، وسوقها التي تبلغ أكثر من مليار شخص، كوسيلة لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية، وتقليل اعتماد القارة على الأسواق الخارجية المتقلبة، والإسهام في مساعي التحول الرقمي للبنية التكنولوجية الإفريقية.

وانطلقت منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في العمل في مستهل يناير الماضي بعد سنوات من المشاورات السياسية، فيما تعد المنطقة القارية سوقًا تبلغ 1.3 مليار نسمة، بقوة اقتصادية تقدر بنحو 3.4 تريليون دولار، التي تعد أكبر كتلة تجارية منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية.

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