رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيسا «السيادة السوداني» وأوغندا يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:00 م
البرهان
البرهان
ا ش ا
طباعة
عقد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، ورئيس أوغندا يوري موسفيني، جلسة مباحثات مشتركة بالقصر الرئاسي بمدينة عنتبي، تطرقت إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما.

ونقل مجلس السيادة الانتقالي، في بيان صحفي، عن القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة السودان بأوغندا مجاهد عبد الرحمن، إن جلسة المباحثات تطرقت لسبل تعزيز العلاقات الثنائية، بجانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن رئيس مجلس السيادة، استعرض خلال جلسة المباحثات جملة من الموضوعات السياسية والأمنية والاقتصادية بالبلاد، موضحا أن الجانبين اتفقا على إطلاق دعوة لكل الدول المطلة على نهر النيل لعقد قمة سيدعو لها الرئيس الأوغندي يوري موسيفني خلال العام الجاري لمناقشة كيفية الاستفادة من نهر النيل.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي وصل اليوم الأربعاء إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، في زيارة تستغرق يوما واحدا، قدم خلالها التهنئة للرئيس يوري موسفيني بفوزه في الانتخابات الرئاسية لدورة رئاسية سادسة.

موضوعات متعلقة

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

بعد تصديق الرئيس عليه.. العقوبات المقررة على المخالفين بقانون المرور الجديد

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

المثير للجدل.. حقيقة بناء منزل خاص فوق مسجد

الصور

image description

كلب ضخم يرعب أهالي رأس البر (صور)

image description

«نجم» يتفقد محطة مترو جامعة حلوان لحل مشكلة التزاحم (صور)

image description

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

image description

صرف مساعدات مالية وعينية لأسر حادث انهيار بئر الصرف الصحي بأسيوط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد امتحانات كلية الآداب

الأكثر قراءة

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

ارتفاع درجات الحرارة منتصف الأسبوع.. والأرصاد تحذر من البرودة

أول تحرك من «التعليم» بشأن خطأ امتحان العربى بالجيزة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

استطلاع: تدهور الصحة العقلية للكنديين بسبب كورونا

«تغفيلة سد النهضة».. ماذا تفعل مصر فى المفاوضات مع السودان وإثيوبيا؟

موقع وزارة الصحة المصرية.. رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا في مصر

بدء اقتران المريخ بـ«الثريا» في السماء في ظاهرة لن تتكرر إلا بعد 17 عامًا

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

«مريرة ومليئة بالجروح».. هكذا كانت طفولة يوسف إدريس

صدور طبعة جديدة من «يوتوبيا» لـ أحمد خالد توفيق

رحلة الريادة الأدبية لـ محمد حافظ رجب بـ«الحرية للإبداع»

وزيرة الثقافة تنعى أشرف هيكل: كان نموذجًا للفنان المخلص