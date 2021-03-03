رئيسا «السيادة السوداني» وأوغندا يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

عقد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، ورئيس أوغندا يوري موسفيني، جلسة مباحثات مشتركة بالقصر الرئاسي بمدينة عنتبي، تطرقت إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما.ونقل مجلس السيادة الانتقالي، في بيان صحفي، عن القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة السودان بأوغندا مجاهد عبد الرحمن، إن جلسة المباحثات تطرقت لسبل تعزيز العلاقات الثنائية، بجانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وأضاف أن رئيس مجلس السيادة، استعرض خلال جلسة المباحثات جملة من الموضوعات السياسية والأمنية والاقتصادية بالبلاد، موضحا أن الجانبين اتفقا على إطلاق دعوة لكل الدول المطلة على نهر النيل لعقد قمة سيدعو لها الرئيس الأوغندي يوري موسيفني خلال العام الجاري لمناقشة كيفية الاستفادة من نهر النيل.وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي وصل اليوم الأربعاء إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، في زيارة تستغرق يوما واحدا، قدم خلالها التهنئة للرئيس يوري موسفيني بفوزه في الانتخابات الرئاسية لدورة رئاسية سادسة.