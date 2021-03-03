ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال متجهة إلى الصين

استقبل ميناء دمياط، الأربعاء، ناقلة الغاز المسال "إينرجي اتلانتك" التي ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 290 مترًا وعرضها 46 مترًا وغاطس 14 مترًا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ 60 ألف طن من الغاز المسال، بما يعادل 158 ألف متر مكعب تقريبا من الغاز المسال متجهة إلى الصين.وأفاد بيان صادر عن الميناء، بأن اللواء بحري وليد عوض رئيس مجلس الإدارة شهد عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، موجها برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان.