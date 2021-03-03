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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ورش عمل لرفع كفاءة العاملين بالقطاع السياحى

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:09 م
ورش عمل
ورش عمل
رامى حسين
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انتهت وزارة السياحة والآثار من تنظيم ورش عمل عبر تطبيق الزووم، للعاملين بالوزارة والمتاحف والمواقع الأثرية والقطاع السياحي الخاص في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالقطاع السياحي.

تأتي هذه الورش في إطار برنامج التدريب الخاص بمنظمة السياحة العالمية، ومشروع الدعم المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، الذي يهدف إلى بناء قدرة المؤسسات السياحية على الصمود، تيسير تعافي السياحة في أعقاب جائحة فيروس كورونا في مصر.

وتم تنظيم هذه الورش على مدار 5 أيام تحت عنوان "السلامة والصحة المهنية في الفنادق"، "المهارات السلوكية للمرشد السياحي"، "السياحة المستدامة"، "ادارة المواقع التراثية والتفسير المتحفي"، " السلامة والصحة المهنية في المتاحف".

من ناحيته، أكدت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب أهمية مشاركة الوزارة في هذه الورش التي تأتي في ضوء حرص الوزارة على رفع كفاءة العاملين بها وبالمتاحف والمواقع الأثرية والقطاع السياحي الخاص.

أضافت أن هذه الورش شهدت حضورًا كبيرًا وفعالًا، حيث دار العديد من المناقشات التفاعلية مع الخبراء السياحيين الذين قاموا بتقديم ورش العمل.

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