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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم: أمن السودان مهم جدًا لنا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:28 م
السفير روبرت فان
السفير روبرت فان دن دوول
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أكد السفير روبرت فان دن دوول، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، أن أمن السودان مهم جدًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي لما له من تأثير مباشر على القرن الإفريقي والبحر الأحمر وإفريقيا والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن أمن جميع هذه المناطق ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على أمن وسلامة دول الاتحاد الأوروبي.

وقال دوول، خلال زيارة سفراء الاتحاد الأوروبي لدى السودان، اليوم الأربعاء، لأكاديمية نميري العسكرية العليا في مدينة أم درمان: "نحن مهتمون جدًا بفهم مستوى ومحتوى التعليم المقدم في هذه المؤسسة الرئيسية لطلابها والتحول التعليمي الجاري ليشمل حقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني الذي يؤدي إلى بناء جيل جديد ومختلف من المهنيين للسودان والمنطقة".

وأكد أن الاتحاد الأوروبي لا يزال داعما قويا لانتقال الشعب السوداني إلى ديمقراطية حقيقية كمنارة للسلام والاستقرار فى المنطقة، مما يتطلب تعاونا وتضامنا من جميع الشركاء في المرحلة الانتقالية من المدنيين والعسكريين والحركات المسلحة.

من جانبه، رحب اللواء الركن عز الدين طه، مدير الأكاديمية بسفراء الاتحاد الأوربي، مؤكدا أن الأكاديمية بصدد تطوير المنظومة التعليمية في المرحلة القادمة للدارسين العسكريين والمدنيين لتتضمن مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر وإدارة الحدود ومكافحة التهريب وفض النزاعات وحفظ وبناء السلام.

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