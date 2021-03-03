إصابة 13 في اشتباكات بين الأمن الأفغاني ومسلحين

أصيب 13 شخصا، بينهم 2 في حالة حرجة، في اشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحين بمدينة "هراة" غربي البلاد.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن مصادر محلية قولهم إن قوات الأمن اشتبكت مع مسلحين أثناء محاولاتها القبض على أحد المطلوبين للعدالة، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا من بينهم ثلاثة من الأمن.

