تداول 10 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أكدت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، اليوم الأربعاء، بلغ 9 سفن.وذكرت هيئة الموانئ، في بيان، أنه تم تداول 10220 طن بضائع و591 شاحنة وشملت حركة الواردات 277 طن بضائع و2640 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 314 طن بضائع و7580 شاحنة.وشهد ميناء سفاجا استقبال سفن بوسيدون إكسبريس ومحبة والحرية ونما إكسبريس، وغادرته السفينة أمل، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وبريدج.