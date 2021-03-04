5 طرق لوضع طلاء الأظافر تتماشى مع جميع الإطلالات

- الألوان الجريئة:



- ملابس منقوشة أم سادة:



- تنسيق طلاء الأظافر مع الإكسسوارات:



- الألوان العملية:



- وضع أكثر من لون:



تحتار الكثير من النساء في اختيار لون طلاء أظافرها، حتى يتناسب مع إطلالتها، ويكون بعيدًا عن نفس لون الملابس، وتتحدث اليوم لـ«الدستور» خبيرة الموضة مروة القاضي، عن كيفية اختيار ألوان طلاء الأظافر التي يمكن أن تليق بشكل جيد مع معظم الإطلالات مهما كان لون الملابس.يمكن استخدام الألوان الجريئة، مثل الأزرق والأصفر والأحمر والأخضر، ودمجها وتنسيقها مع مختلف ألوان الإطلالات.قبل اختيار طلاء الأظافر، يجب النظر إلى شكل الملابس، فإذا كانت منقوشة ومليئة بالطباعات يجب تجنب المبالغة وتنفيذ رسومات غير تقليدية على الأظافر، واختيار لون محايد يتوافق مع أحد ألوان قطع الملابس.يمكن تنسيق طلاء الأظافر مع الإكسسوارات، فإذا كانت الاكسسوارات ذهبية، يمكن اختيار طلاء أظافر بلون الظل الذهبي، أو تنسيقه مع لون الحقيبة والحذاء.إذا كانت المرأة من محبي الألوان الكلاسيكة يمكن تطبيق ألوان طلاء أظافر تتناسب مع جميع ألوان الملابس، وهي الأحمر، والأبيض، والأسود، والبيج الفاتح، والروز.يمكن وضع أكثر من لون طلاء أظافر، بحيث يكون لدى كل ظافر لون مختلف، وفي الغالب تكون مستوحاة من أحد ألوان الإطلالة مع بعض الألوان التي تتماشى معه، أو تدرجاته.