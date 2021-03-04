5 طرق لوضع طلاء الأظافر تتماشى مع جميع الإطلالات
الخميس 04/مارس/2021 - 07:01 ص
سلمى بدرطباعة
تحتار الكثير من النساء في اختيار لون طلاء أظافرها، حتى يتناسب مع إطلالتها، ويكون بعيدًا عن نفس لون الملابس، وتتحدث اليوم لـ«الدستور» خبيرة الموضة مروة القاضي، عن كيفية اختيار ألوان طلاء الأظافر التي يمكن أن تليق بشكل جيد مع معظم الإطلالات مهما كان لون الملابس.
- الألوان الجريئة:
يمكن استخدام الألوان الجريئة، مثل الأزرق والأصفر والأحمر والأخضر، ودمجها وتنسيقها مع مختلف ألوان الإطلالات.
- ملابس منقوشة أم سادة:
قبل اختيار طلاء الأظافر، يجب النظر إلى شكل الملابس، فإذا كانت منقوشة ومليئة بالطباعات يجب تجنب المبالغة وتنفيذ رسومات غير تقليدية على الأظافر، واختيار لون محايد يتوافق مع أحد ألوان قطع الملابس.
- تنسيق طلاء الأظافر مع الإكسسوارات:
يمكن تنسيق طلاء الأظافر مع الإكسسوارات، فإذا كانت الاكسسوارات ذهبية، يمكن اختيار طلاء أظافر بلون الظل الذهبي، أو تنسيقه مع لون الحقيبة والحذاء.
- الألوان العملية:
إذا كانت المرأة من محبي الألوان الكلاسيكة يمكن تطبيق ألوان طلاء أظافر تتناسب مع جميع ألوان الملابس، وهي الأحمر، والأبيض، والأسود، والبيج الفاتح، والروز.
- وضع أكثر من لون:
يمكن وضع أكثر من لون طلاء أظافر، بحيث يكون لدى كل ظافر لون مختلف، وفي الغالب تكون مستوحاة من أحد ألوان الإطلالة مع بعض الألوان التي تتماشى معه، أو تدرجاته.
- الألوان الجريئة:
يمكن استخدام الألوان الجريئة، مثل الأزرق والأصفر والأحمر والأخضر، ودمجها وتنسيقها مع مختلف ألوان الإطلالات.
- ملابس منقوشة أم سادة:
قبل اختيار طلاء الأظافر، يجب النظر إلى شكل الملابس، فإذا كانت منقوشة ومليئة بالطباعات يجب تجنب المبالغة وتنفيذ رسومات غير تقليدية على الأظافر، واختيار لون محايد يتوافق مع أحد ألوان قطع الملابس.
- تنسيق طلاء الأظافر مع الإكسسوارات:
يمكن تنسيق طلاء الأظافر مع الإكسسوارات، فإذا كانت الاكسسوارات ذهبية، يمكن اختيار طلاء أظافر بلون الظل الذهبي، أو تنسيقه مع لون الحقيبة والحذاء.
- الألوان العملية:
إذا كانت المرأة من محبي الألوان الكلاسيكة يمكن تطبيق ألوان طلاء أظافر تتناسب مع جميع ألوان الملابس، وهي الأحمر، والأبيض، والأسود، والبيج الفاتح، والروز.
- وضع أكثر من لون:
يمكن وضع أكثر من لون طلاء أظافر، بحيث يكون لدى كل ظافر لون مختلف، وفي الغالب تكون مستوحاة من أحد ألوان الإطلالة مع بعض الألوان التي تتماشى معه، أو تدرجاته.