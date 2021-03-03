وزير خارجية السعودية يبحث مع نظيره التونسي العلاقات الثنائية

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، مع وزير الخارجية والهجرة التونسي، عثمان الجرندي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ"155" العادية بمقر الجامعة العربية في القاهرة.وتناول اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومناقشة مستجداتها.