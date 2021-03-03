4 مصابين فى سقوط مصعد كهربائى بالإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم، إثر سقوط مصعد كهربائي، يستقل عدة أشخاص، بمركز ومدينة القنطرة غرب.وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء استقلال 4 أشخاص مصعدا كهربائيا في عقار سكني، حدث عطل مفاجئ في المصعد، أدى لسقوطه، وإصابة مستقليه.تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد إصابة، نجوي علي روحمة، الرياح، 49 عاما، بسحجات وكدمات بالجسم، خلود مسلم محمد، 23 عاما، عهود مسلم محمد، الرياح، 20 عاما، كدمات بالجسم، فاطمة عبد الجاير كريم، القنطرة غرب، 48 عاما، اشتباه كسر بالعمود الفقري وكسر بالساق اليسرى، وجرح قطعي بالساق اليسري.نقل المصابون الأربعة إلى مستشفى القنطرة غرب وأبوخليفة لتلقي العلاج اللازم، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.