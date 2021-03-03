«خارجية البحرين» تبحث مع إنجلترا تعزيز العلاقات الثنائية

بحث الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، مع سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، رودي دراموند بحضور عدد من القيادات البحرينية، العلاقات الثنائية بين البلدين.وذكرت وكالة أنباء البحرين، اليوم الأربعاء، أنه جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، ومسار التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجالات بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.