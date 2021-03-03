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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«مايكروسوفت» تكشف عن منصة جديدة للاجتماعات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:46 م
مايكروسوفت
مايكروسوفت
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أزاحت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، الستار عن منصة جديدة للاجتماعات تجمع بين منصتي الواقع المعزز "هولو لينس" (HoloLens) والواقع الافتراضي "ويندوز ميكسيد رياليتي" (Windows Mixed Reality).

وسوف تمنح المنصة الجديدة، التي تدعى "ميش" (Microsoft Mesh)، المستخدمين فضاء للاجتماعات بتقنيتي الواقع الافتراضي والواقع المعزز، والتفاعل مع المستخدمين الآخرين وكذلك مع المحتوى ثلاثي الأبعاد، بحسب موقع "تيك كرانش" التقني.

وأعربت الشركة عن رغبتها في ضمان مشاركة الأشخاص الذين لا يملكون أجهزة الواقع المعزز في الاجتماعات الافتراضية التي يجريها ممتلكو تلك الأجهزة، حيث تستهدف تمكين الأشخاص من الانضمام إلى الاجتماعات التي تدعم منصة "ميش" عبر أجهزة مثل أجهزة الحاسبات الشخصية أو الحاسبات اللوحية أو حتى الهواتف الذكية. كما ستعمل المنصة مع أجهزة الواقع الافتراضي.

وطورت الشركة تطبيقا تجريبيا يعتمد على منصة "هولولينس"، يسمح بتصميم صورة رمزية تمثل المستخدم والمشاركة بها في الاجتماعات مع الآخرين، الذين تظهر صورهم الرمزية مثل الصور المجسمة، حيث يمكن تحريك الرأس والجسد والأيدي بناء على المعلومات التي تلتقطها سماعات الرأس، والتحدث مع جميع المشتركين في الاجتماع على غرار ما يتم بمكالمات الفيديو، كما يستطيع المستخدمون استيراد وعرض ومعالجة الصور المجسمة ثلاثية الأبعاد الجاهزة والمخصصة.

ومن المقرر أن تطلق الشركة إصدارا من تطبيق اجتماعات الواقع الافتراضي "ألت سبيس في آر" (AltspaceVR) يدعم المنصة الجديدة، في خطوة تستهدف استعراض قدراتها بشكل أكبر.

وكانت "مايكروسوفت" قد استحوذت على الشركة المطورة لتطبيق "ألت سبيس في آر" في 2017 في صفقة لم يكشف عن قيمتها.

وتخطط الشركة لدمج منصة "ميش" الجديدة في تطبيقاتها الخاصة؛ مثل تطبيق المشاركة التعاونية "تيمز" الذي أصبح أكثر استخداما على نطاق واسع أثناء جائحة فيروس "كورونا" كأحد الوسائل التي يعتمد عليها الزملاء بالعمل للاجتماع دون الحاجة إلى التواجد في مقر العمل.

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