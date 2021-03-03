مد أنشطة مشروع «2 كفاية» بقرى حياة كريمة

قال خالد عبد الفتاح، مدير برنامج المبادرة الرئاسية بحياة كريمة بوزارة التضامن، إن هناك اهتمام من وزيرة التضامن لمد أنشطة برنامح الحد من الزيادة السكنية (2 كفاية) بالقرى المستهدفة بالمبادرة وذلك عن طريق إنشاء عدد كبير جدًا من عيادات الصحة الإنجابية التي توفر المشورة والتوعية وتوفر وسائل تنظيم الأسرة بشكل مجاني.وأعلنت وزارة التضامن أن مشروع 2 كفاية، للحد من الزيادة السكنية يعمل على القرى والمحافظات الأكثر فقرًا والأعلى خصوبة، وهم 10 محافظات بداية من الجيزة والفيوم والمنيا وبني سويف وأسيوط والأقصر وسوهاج وأسوان وقنا والبحيرة وهذه الأماكن الأعلى في الخصوبة هى الأكثر احتياجًا للخدمات التوعوية.