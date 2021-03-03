وزير خارجية أمريكا: بايدن أمر بضرب المليشيات الإيرانية بالعراق

أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، الأربعاء، أن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام القوة لحماية أرواح الأمريكيين من أي تهديد.وأوضح الوزير الأمريكي، في تصريحات صحفية أن الرئيس جو بايدن أمر بتوجيه ضربة عسكرية للمليشيات المدعومة من إيران التي استهدفت القوات الأمريكية في العراق.وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أنهم لن يدعو المواقف الحزبية تحدد سياسة واشنطن الخارجية.وقال أنتوني بلينكن إنهم سعيدون الانخراط بقوة أكبر في التعاون مع حلفائهم وشركائهم في الشرق الأوسط وأفريقيا وجميع أنحاء العالم.وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنهم يتطلعون إلى العالم من منظور جديد وأنهم يدركون التغيرات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة.