فوق قطع الزجاج المكسورة.. أغرب رقصات نجوى فؤاد

في إحدى الليالي التي رقصت فيها نجوى فؤاد وكانت ليلة رأس السنة تحديدًا، وفي قاعة "الهمبرا" بفندق شيراتون القاهرة شعرت بأنها ترقص فوق قطع مكسورة وصغيرة من الزجاج، حسبما ذكرت مجلة "الشبكة" اللبنانية في تقرير لها.واضاف التقرير أن فؤاد شعرت بالقطع الصغيرة وهي تدخل أسفل قدمها بسبب حركاتها والتي تقوم فيها بالضغط على قدمها بقوة.وتابع التقرير أن فؤاد شعرت بآلام مبرحة كادت ترغمها على اختصار وصلتها الراقصة، ولكنها وبرغم الآلام التي راحت تزيد لكنها تحاملت على نفسها بقوة.وفي الأخير تطوع أحد الأطباء الذين كانوا يحضرون الحفل بإجراء عدة غرز في قدمها بناء على القطع الذي حدث وانغرز فيه الزجاج المكسور، وتم ذلك في عيادة الشيراتون، حتى نجح في انتزاع كل القطع الزجاجية التي كانت قد دخلت للقدم بالكامل.