بدء تصحيح الامتحانات المجمعة للمرحلة الابتدائية

بدأت المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية في تصحيح الامتحان المجمع متعدد التخصصات للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول.أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التصحيح سيكون داخل المدرسة، على أن تكون نتيجة الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الإعدادية بالدرجات وليس تقديرات، مشددًا على أنه سيتم التشديد على المديريات والإدارات بذلك، منعا لسوء الفهم عند البعض وليس بتقديرات.وانتهت أمس صفوف المرحلة الابتدائية من الامتحانات المجمعة متعددة التخصصات وفقًا للجدول الذي وضعته الوزارة.