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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء تصحيح الامتحانات المجمعة للمرحلة الابتدائية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:59 م
تصحيح الامتحانات
تصحيح الامتحانات
نورهان عبدالرحمن
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بدأت المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية في تصحيح الامتحان المجمع متعدد التخصصات للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول.

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التصحيح سيكون داخل المدرسة، على أن تكون نتيجة الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الإعدادية بالدرجات وليس تقديرات، مشددًا على أنه سيتم التشديد على المديريات والإدارات بذلك، منعا لسوء الفهم عند البعض وليس بتقديرات.

وانتهت أمس صفوف المرحلة الابتدائية من الامتحانات المجمعة متعددة التخصصات وفقًا للجدول الذي وضعته الوزارة.

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