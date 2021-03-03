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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. «الصحة» تطلق قافلة طبية فى الشرقية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:52 م
قافلة طبية
قافلة طبية
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة إنه سيتم غدًا إطلاق قافلة طبية أخرى في منطقة جزيرة عليوة مركز الحسينية بالشرقية وذلك يومي 4 و5 من الشهر الجاري.

أضاف متحدث الصحة أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية يومي 5 و6 مارس في مناطق وادي الطرفة مركز سانت كاترين محافظة جنوب سيناء، وشرشابة مركز زفتى محافظة الغربية، وحلايب محافظة البحرالأحمر، والبراشية مركز فارسكور محافظة دمياط، والسلول مركز جمصة محافظة الدقهلية، والكفاح مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، وكومبرة مركز كرداسة محافظة الجيزة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأوضح أنه سيتم توجيه قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة إلى صيدلية تتوافر بها الأدوية، كما سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

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