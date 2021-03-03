ضبط طبيب أمراض نساء مزيف فى الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط أحد الأشخاص، مسجل ولديه معلومات جنائية، مقيم بالبحيرة، لقيامه بمزاولة مهنة طبيب أمراض نساء وتوليد "بدون وجه حق"، وفتح عيادة خاصة كائنة بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة.بمواجهته، اعترف بممارسة مهنة الطب، من خلال تزوير شهادة تخرج من كلية الطب بإحدى الجامعات.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.