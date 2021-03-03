رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تموين بني سويف» تحرر 78 محضرًا لمخابز ومحال تجارية مخالفة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:02 م
مخابز ومحال تجارية
مخابز ومحال تجارية مخالفة
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى.

ويأتي ذلك بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير"عرضه المهندس وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين" بشأن نتائج الحملة التفتيشية التي نفذتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير أن الحملة قامت بتحرير 78 محضرًا متنوعًا والتي شملت: 30 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية،11 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لنقص وزن "سكر تمويني"، ومحضر لضبط دواجن منتهية الصلاحية، و4 محاضر للذبح خارج المجزر الحكومي، ومحضر لمخزن أدوية بدون ترخيص، و5 محاضر لعدم الإعلان عن المقررات التموينية، و3 محاضر لبقالين تموينيين للغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، ومحضر لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، ومحضر لعدم وجود ميزان حساس، و3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخابز.

وتم تحرير 3 محاضر لإنتاج خبز ناقص، و4 محاضر لعدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين، و5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، ومحضرين لوجود غلق مستودعين بوتاجاز أثناء مواعيد العمل الرسمية، ومحضر لعدم وجود سجل تجاري، ومحضر لضبط لحوم مجهولة المصدر، ومحضر لضبط سلعة منتهية الصلاحية، ومحضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة، فضلا عن ضبط لحوم وكبدة وسلعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسى يوجه بالاستغلال التنموى الأمثل لأصول الدولة

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

بعد تصديق الرئيس عليه.. العقوبات المقررة على المخالفين بقانون المرور الجديد

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وعودة الرحلات

الصور

image description

«نجم» يتفقد محطة مترو جامعة حلوان لحل مشكلة التزاحم (صور)

image description

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

image description

صرف مساعدات مالية وعينية لأسر حادث انهيار بئر الصرف الصحي بأسيوط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد امتحانات كلية الآداب

image description

دفعات جديدة من صناديق القمامة لرفع مستوى النظافة بمراكز أسيوط

الأكثر قراءة

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

أول تحرك من «التعليم» بشأن خطأ امتحان العربى بالجيزة

ارتفاع درجات الحرارة منتصف الأسبوع.. والأرصاد تحذر من البرودة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وعودة الرحلات

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

استطلاع: تدهور الصحة العقلية للكنديين بسبب كورونا

«تغفيلة سد النهضة».. ماذا تفعل مصر فى المفاوضات مع السودان وإثيوبيا؟

موقع وزارة الصحة المصرية.. رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا في مصر

احمى طفلك.. الأشخاص تحت سن 12 عامًا يمكنهم ارتداء الكمامة لمكافحة كورونا

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

«مريرة ومليئة بالجروح».. هكذا كانت طفولة يوسف إدريس

صدور طبعة جديدة من «يوتوبيا» لـ أحمد خالد توفيق

رحلة الريادة الأدبية لـ محمد حافظ رجب بـ«الحرية للإبداع»

وزيرة الثقافة تنعى أشرف هيكل: كان نموذجًا للفنان المخلص