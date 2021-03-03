«تموين بني سويف» تحرر 78 محضرًا لمخابز ومحال تجارية مخالفة

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى.ويأتي ذلك بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.جاء ذلك خلال مناقشته تقرير"عرضه المهندس وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين" بشأن نتائج الحملة التفتيشية التي نفذتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.وتضمن التقرير أن الحملة قامت بتحرير 78 محضرًا متنوعًا والتي شملت: 30 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية،11 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لنقص وزن "سكر تمويني"، ومحضر لضبط دواجن منتهية الصلاحية، و4 محاضر للذبح خارج المجزر الحكومي، ومحضر لمخزن أدوية بدون ترخيص، و5 محاضر لعدم الإعلان عن المقررات التموينية، و3 محاضر لبقالين تموينيين للغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، ومحضر لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، ومحضر لعدم وجود ميزان حساس، و3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخابز.وتم تحرير 3 محاضر لإنتاج خبز ناقص، و4 محاضر لعدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين، و5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، ومحضرين لوجود غلق مستودعين بوتاجاز أثناء مواعيد العمل الرسمية، ومحضر لعدم وجود سجل تجاري، ومحضر لضبط لحوم مجهولة المصدر، ومحضر لضبط سلعة منتهية الصلاحية، ومحضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة، فضلا عن ضبط لحوم وكبدة وسلعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.