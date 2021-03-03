انتشال جثة مسن غرق بترعة الإسماعيلية

عثرت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، على جثمان مسن، بترعة الإسماعيلية.تلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا، يفيد العثور على جثمان "علي محمد علي خاطر 58 سنة"، من بلبيس، محافظة الشرقية، تم نقله إلى مشرحة مستشفى التل الكبير.وبعد التوصل لهويته، تبين أنه غريق من محافظة الشرقية، وتم التواصل مع أهله، للحضور واستلامه، بعد تصريح النيابة العامة بالدفن.