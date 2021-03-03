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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الطب الوقائي: غرفة مركزية لمتابعة التطعيم ضد شلل الأطفال

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:23 م
الدكتور علاء عيد،
الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي
سارة سعودى
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قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه يتم متابعة أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال يوميًا من خلال الغرفة المركزية للشؤون الوقائية بالوزارة، لافتًا إلى أنه يتم عقد اجتماع مسائي لجميع المشرفين على المستوى المركزى بالوزارة مع مشرفي مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات لمراجعة أعمال الحملة يوميًا، والتأكيد على تغطية 100% من المستهدف.

أضاف عيد، لـ«الدستور» أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات، لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض، ورفع المناعة المجتمعية ضد المرض.

وذكر رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة أن برامج التحصينات ضد الأمراض المعدية من أهم أولويات الأنظمة الصحية للوقاية من الأمراض ذات الأهمية الوبائية، وتعتبر واحدة من أهم مكونات الصحة العامة في إطار أهداف التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية، بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

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