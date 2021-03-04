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محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

الأرقام تتحدث.. مصر تستخدم قاعدة «المساواة» لتمكين مواطنيها اقتصاديًا

الخميس 04/مارس/2021 - 11:03 ص
مصر
مصر
سالي رطب
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اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتمكين الاقتصادي للمواطنين، من خلال توفير فرص عمل متنوعة ورفع الدخل لتحسين المستوى المعيشي، وجرى الإعلان عن استراتيجية 2030 للارتقاء بالمستوى الاقتصادي، ودشنت الوزارات المختلفة عدة برامج للتمكين، باستهداف فئات وطبقات المجتمع المختلفة دون تفرقة.

وتستعرض «الدستور»، ما يجري من قِبل الدولة في سبيل التمكين الاقتصادي، وكيف ساهمت في دعم الفقراء.

تمكين الشباب
أضفت الدولة المصرية حماية واهتمامًا خاصًا بتمكين ورعاية الشباب في دستور 2014، وسعت لخلق فرص عمل لهم، من خلال تقديم قروض لتأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة، وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطلع عام 2016، مبادرة لتكليف البنك المركزي بتوفير 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة لا تتعدى 5%.

وفي عام 2017 أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مشروع رواد 2030 لدعم الشباب من خلال دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، لمساعدة الشباب على خلق وظائف لهم ولغيرهم، ويهدف المشروع إلى تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

برنامج فرصة لدعم الفقراء
في عام 2019 أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج فرصة الذي يهدف إلى إحداث زيادة ملحوظة في دخل الأسر المستهدفة، من خلال التمكين الاقتصادي، لمستقبل أفضل مشمول بكرامة العمل في وظيفة بدلًا من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية، واستهدف البرنامج أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية (15- 55) من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي، والذين تم رفضهم من برنامج تكافل وكرامة.

ويهدف البرنامج لتوفير 30 ألف فرصة عمل في 8 محافظات في الصعيد والوجه القبلي، وتوفير 50 ألف قرض مُيسر لتوليد فرص عمل للمرأة المُعيلة بالشراكة مع بنك ناصر وبتمويل 250 مليون جنيه من تحيا مصر، وتدبير 10 آلاف فرصة عمل في المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين، وتطوير قدرات 20 ألف من الشباب في التلمذة المهنية والمهارات الحرفية والتجارية.

التمكين الاقتصادي للمرأة
وفرت الدول دعمًا كبيرًا للمرأة لتتمكن من تنفيذ مشروعاتها الصغيرة والمتوسطة كجزء من خطة الدولة للتمكين الاقتصادي للمرأة خاصة المرأة المعيلة، وتزايد عدد المشروعات والمبالغ المنصرفة للسيدات من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليرتفع إلى 118806 مشروعات خلال عام 2018، بإجمالي مبالغ منصرفة بلغت 1،885 مليار جنيه، وذلك مقارنة بعام 2015 الذي بلغ فيه عدد المشروعات 88564 مشروعًا بإجمالي مبالغ منصرفة بلغت 1،019 مليار جنيه.

وحققت مصر نجاحًا كبيرًا في السنوات الأخيرة في تمكين المرأة اقتصاديًا، فوصلت نسبة ملكية السيدات لشركات خاصة إلى 16%، نسبة الإناث كرؤساء لتحرير الصحف القومية إلى 18%، بالإضافة إلى وصول نسبة السيدات اللاتى تمتلكن حسابات بنكية إلى 27%، إلى جانب حصول المرأة المصرية على 51% من إجمالى القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، فضلًا عن ارتفاع نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة إلى 69% العام الماضي.

وتزايد عدد المشروعات والمبالغ المنصرفة للسيدات من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليرتفع إلى 118806 مشروعات خلال عام 2018، بإجمالي مبالغ منصرفة بلغت 1،885 مليار جنيه، وذلك مقارنة بعام 2015 الذي بلغ فيه عدد المشروعات 88564 مشروعًا، بإجمالي مبالغ منصرفة بلغت 1،019 مليار جنيه.

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