مطران الفيوم: القنوات المسيحية حلقة وصل بين الكنيسة والأقباط

قال الأنبا إبرام مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالفيوم ومقرر لجنة الإعلام بالمجمع المقدس، إن القنوات المسيحية الفضائية لها دور كبير في نقل المعلومة وتوثيقها.وأشار نيافته في تصريحات له على هامش انعقاد لجنة الإعلام بالمجمع المقدس، اليوم قائلًا: "القنوات المسيحية تعتبر حلقة وصل بين الأقباط والكنيسة بالوقت الراهن، ولا يمكن تهميش دورها".وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، 8 مارس المقبل، ويمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قداسات أولى أيام الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وذلك يأتي تزامنًا مع الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.