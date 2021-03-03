قبل طرحه بالسينمات.. عرض فيلم «أعز الولد» على منصة شاهد

يعرض خلال الأيام القليلة المقبلة فيلم "أعز الولد" للفنانة دلال عبد العزيز وميرفت أمين على منصة شاهد vib، رغم عدم طرحه بالسينمات.بطولة دلال عبد العزيز وميرفت أمين وشيرين وسامي مغاوري، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم رجاء الجداوى، منى زكى، أمينة خليل، محمد شاهين، أروى جودة، المخرج عمرو سلامة، والعمل من إخراج سارة نوح.وتدور أحداث الفيلم حول عصابة مجهولة الهوية يترأسها الفنان سامي مغاوري، ضمن أحداث العمل، والتي قامت بخطف أحفاد بطلات العمل الثلاثة، وتحفظوا بهم داخل المصنع بغرض طلب فدية من الجدات اللواتي تواجهن العديد من المشكلات مع أحفادهن، الذين يتعلقون بالتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي.