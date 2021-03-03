مران الأهلي.. إصابة الشحات ومعلول يقترب من العودة

حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غادر التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لكدمة قوية في القدم.





وغادر اللاعب رفقة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، من أجل الخضوع لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته.





من جانبه قال أبو عبلة إن اللاعب تعرض لجروح سطحية بسيطة في أسفل القدم، نتيجة إحدى الكرات المشتركة خلال التقسيمة، ولكنها لن تعيقه عن الوجود بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق غدا.





وأكد أحمد ابو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحسن حالة علي معلول، الظهير الأيسر للفريق.







