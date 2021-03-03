«الصحة»: خدمات تأمين صحي شامل في 22 مركزًا بالإسماعلية

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تقدم الخدمات والرعاية الصحية الأولية للمنتفعين بالمنظومة الجديدة من أبناء محافظة الإسماعيلية في المرحلة الأولى للمنظومة من خلال 22 مركزًا ووحدة صحية.وقال السبكي، لـ«الدستور»، إن هذه المنشآت تشمل 7 مراكز طب أسرة وهم (التل الكبير، المستقبل، فايد، الشهداء، حي السلام، الواصفية، القنطرة شرق)، إضافة إلى 15 وحدة طب أسرة (السلام المحطة، السعدية، الكيلو 2، الكيلو 11، عين غصين، العهدة، الظاهرية، المحسمة القديمة، المنايف، الهيش، أبوصوير المحطة، الرياح، الروضة، السبع آبار شرقية، وأبو بلح) بالإسماعيلية.أشار إلى أن مجمع الإسماعيلية الطبي هو هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين أكبر داعم لترسيخ نظام صحي بمعايير عالمية في مصر، وذلك بما يشمله المجمع الطبي من إمكانات وتجهيزات طبية على أعلى مستوى، وبما يضمه من فرق طبية مدربة ومؤهلة للعمل وفق أحدث الإرشادات والممارسات والبروتوكولات العلاجية الدولية، كما يعد مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية من أكبر المراكز المتطورة لعلاج أمراض الكُلى وإجراء جراحات وزراعة الكُلى في إقليم القناة كله.أكد أن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد هو أكبر مشروع للإصلاح الصحي في مصر بما يضمنه من علاج لكل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز ووفق أحدث المعايير الدولية، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية باعتبارها أداة الدولة المسؤولة عن ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، هى مؤسسة دستورها قائم على تقديم نموذج متطور للخدمات الصحية في مصر، منوهًا عن التزام الهيئة بتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي المنظومة الجديدة وفق أحدث المعايير الدولية باعتبارها (مستقبل صحة مصر).