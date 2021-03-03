داليا البحيري: اعتذرت عن «ماما وزيرة» بسبب جائحة كورونا

كشفت الفنانة داليا البحيري، أنها لن تشارك في سباق رمضان المقبل، لافتة إلى أنها تلقت عدد من العروض ولكن لم تجد فيهم عرضا مناسبا لذلك فضلت عدم المشاركة والاكتفاء بمتابعة الأعمال التي ستنافس في الموسم المقبل.وأكدت لـ"الدستور"، أنها اعتذرت عن تقديم فيلم "ماما وزيرة" وذلك بسبب الظروف الحالية التي يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا والذي أثر بالسلب على صناعة السينما بجانب أن صناع الفيلم كانوا يريدون تنفيذه بشكل سريع ولذلك قررت الاعتذار عنه.يشار إلى أن آخر أعمال داليا البحيري مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام والذي عرض رمضان الماضي وحقق نسبة نجاح جماهيرية كبيرة، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين على رأسهم حمدي الميرغني ومحمد كيلاني ودلال عبدالعزيز، كما أن داليا البحيري تغيب عن السينما منذ أكثر من 10 سنوات حيث كانت آخر أعمالها فيلم "جوبا" عام 2007 مع النجم مصطفى شعبان.