تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

قررت جهات التحقيق حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.ووجهت النيابة إلي المتهم في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.