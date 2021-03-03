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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر تتعاقد مع «سامسونج» لتوطين صناعة التابلت

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:19 م
سامسونج
سامسونج
محمد إبراهيم
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تعاقدت مصر، الأربعاء، مع شركة سامسونج العالمية لتدبير أجهزة الحاسب اللوحي "التابلت"، الخاصة بتطوير منظومة التعليم الثانوي، لصالح وزارة التربية والتعليم، بحضور رئيس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولي هيئة التسليح بالقوات المسلحة، ومسئولي الشركة.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء:"يتضمن الاتفاق، الذي تم توقيعه اليوم، إنشاء مصنع بمنطقة بني سويف باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار، يُسهم في توفير فرص عمل لأكثر من 500 شخص، كما يتضمن تدريب 1000 طالب داخل المصنع، وكذلك بمراكز الشركة القائمة بمصر، وذلك تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، بعد وضع برنامج للتدريب بالتنسيق بين الوزارة والشركة؛ بحيث يتم تدريب 50 طالبًا لمدة تتراوح ما بين 10 – 15 يوما على خطوط الإنتاج بمصانع الشركة بالخارج.

أضاف المتحدث الرسميّ: يتضمن الاتفاق أيضًا، تحديث موديل "التابلت" ليصبح T505N موديل 2020، بدلا من T585 موديل 2016؛ وذلك سعيًا لتحسين المواصفات الفنية طبقًا لأحدث تكنولوجيا متوفرة حاليًا، ومن المخطط بدء التوريد من مصنع "التابلت" ببني سويف اعتبارًا من 2022، ويكون الشعار المكتوب على "التابلت" عبارة (صنع في مصر).

أشار إلى أنه بموجب هذا الاتفاق، سيتم تحديث المواصفة والموديل كل عامين؛ من أجل مواكبة التطور الذي يشهده مجال صناعة أجهزة "التابلت"، والوصول إلى أحدث الإصدارات السنوية عن طريق التصنيع بالأيدي المصرية، وتلتزم الشركة بتقديم الدعم الفني والصيانة، عن طريق أكثر من 45 مركز صيانة على مستوى الجمهورية، لمدة 36 شهرًا من تاريخ التسليم تصل إلى حد الاستبدال خلال 24 ساعة في حال تعذر الإصلاح.

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