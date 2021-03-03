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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«العدل» تجهّز محكمة شبرا لتجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:15 م
محكمة شبرا لتجديد
محكمة شبرا لتجديد الحبس الاحتياطي
حسام محفوظ
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تستعد وزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان لتفعيل مشروع تجديد حبس المتهمين عن بعد بمحكمة شبرا الخيمة عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس.

وتعمل الوزارة على تركيب شاشات عرض بغرف المداولة بالقاعات الكبرى كمرحلة أولى، تمهيدًا لربطها بمصلحة السجون وبدء تقديم الخدمة خلال الفترة المقبلة.

تهدف المنظومة إلى تجديد حبس المتهمين عن طريق استخدام وسائل التقنية الحديثة، باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم، من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون.

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