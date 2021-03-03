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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد حياة مواطنينا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:21 م
ياسر عباس
ياسر عباس
محمد عمر
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أكد ياسر عباس، وزير الري السوداني، الأربعاء، أن ملء إثيوبيا سد النهضة دون تبادل معلومات يهدد كل الحياة في ولاية النيل الأزرق السودانية.
جاء ذلك خلال مباحثات بين ياسر عباس بمكتبه مع سفيري الصين والمغرب بالخرطوم بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي وتطورات المفاوضات بين دول السودان وإثيوبيا ومصر، بجانب استعراض مقترح السودان بضرورة توسيع مظلة الوساطة الإفريقية بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وجدد وزير الري السوداني التأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة قبل يوليو المقبل، مؤكدا أن القرار الإثيوبي بملء السد يؤثر بشكل مباشر على سد الروصيرص السوداني وعلى كل الحياة بولاية النيل الأزرق.

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