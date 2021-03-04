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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

في ذكرى ميلاده.. محطات في حياة الفنان عبدالله فرغلي

الخميس 04/مارس/2021 - 12:15 ص
عبد الله فرغلى
عبد الله فرغلى
نرمين ضيف الله
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استطاع الفنان الراحل عبد الله فرغلى أن يصل لقلوب الكثير من محبى المسرح من خلال أدوار المتميزة، إضافة إلى أدواره التي جسدها فى الدراما والسينما، والتى مازالت خالده حتى يومنا هذا، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا ومتنوعًا ما بين المسرح والتليفزيون والسينما.

"الدستور" يرصد محطات في حياة الراحل عبدالله فرغلي في السطور التالية:

ولد عبدالله فرغلي في 3 مارس عام 1928.

دراسته

حصل على ليسانس آداب، ونجح فى لفت النظر إليه حتى وإن لم يكن بطل العمل الذى يقدمه، لكنه بالتأكيد ترك علامة بارزة فى تاريخ المسرح المصرى على وجه الخصوص.

بداية مشواره الفني
بدأ فرغلي مشواره الفنى مع فرقة "الفنانين المتحدين" ليقدم مسرحيات شهيرة منها "حواء الساعة 12" و"سيدتى الجميلة" مع فؤاد المهندس، حيث قدم فيهما دور رجل ذى شخصية قوية يخافه الجميع، وأيضًا مسرحية "مدرسة المشاغبين" التى كانت السبب فى شهرة اثنين من أبرز الفنانين فى مصر والوطن العربى هما عادل امام والراحل أحمد زكى، وأيضا يونس شلبى وسعيد صالح.

شخصيته في مدرسة المشاغبين
قدم عبدالله فرغلى فى تلك المسرحية دور "ملوانى" مدرس ضعيف الشخصية يستغله الطلاب، ونجحت تلك الشخصية نجاحًا كبيرًا وباتت عالقة فى أذهان الجمهور، ليثبت فرغلى قدرته على تجسيد مختلف الأدوار، حيث أحبه الجمهور فى تجسيد الشخصيات القوية وأيضًا الشخصيات الضعيفة، بل انه قدم فى مسرحية "انها حقا عائلة محترمة" مع المهندس في دور رجل صارم صاحب شخصية قوية ورئيس لفؤاد المهندس فى عمله، لكن فجأة وضمن أحداث المسرحية نجد أنه يظهر فى شخصية متناقضة لما يصادف حبيبته منذ أيام الشباب، وهى مفارقة كوميدية حيث نجده ضعيف الشخصية ويتوسل لفؤاد المهندس لكى يتزوج من حماته التى جسدت دورها أمينة رزق.

أعماله الفنية
في التليفزيون قدم فرغلى مسلسلات ناجحة منها "أبنائى الأعزاء شكرا" مع عبدالمنعم مدبولى، و"حدائق الشيطان" و"الشقة من حق الزوجة"، وغيرها من الأعمال الهامة، لكن مشاركته فى الأعمال السينمائية كانت قليلة قياسا بمشاركته فى المسرح ومنها أفلام "أرض النفاق" و"أونكل زيزو حبيبى"، خصوصا أنه كان يعشق الوقوف على خشبه المسرح وسماع ضحكات الجمهور بنفسه.

وفاته
رحل الفنان الكبير فى 18 مايو 2010، تاركا إرثا فنيا كبيرا، بعد صراع مع السرطان، وإصابته بضيق حاد في التنفس، أثناء وجوده بالمنزل، ونقل فورًا إلى المستشفى، ليفارق الحياة بعد رحلة طويلة من العطاء الفني.

جنازته
شهدت جنازة عبد الله فرغلى التى خرجت من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين بحضور زوجته، وابنه خالد، وابنته بتول، ونقيب الممثلين أشرف زكى، تواجد ضعيفا من الفنانين اقتصر على نهال عنبر، ووالدة الفنان أحمد السقا.

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