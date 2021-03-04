رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«سندى وأم بناتى».. رسائل حب ودعم بين رضوى الشربيني ووالدتها قبل رحيلها

الخميس 04/مارس/2021 - 11:01 ص
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
سارة ساويرس
طباعة
خلف رحيل والدة الإعلامية، رضوى الشربيني، حالة من الحزن الشديد بين مستخدمى ومتابعي الإعلامية رضوى الشربيني، حتى أنها تصدرت "الترند".

وقد شيعت، جنازة السيدة هالة أنور، والدة الإعلامية رضوى الشربيني، من مسجد السيدة نفيسة، بعد وفاتها، متأثرة بفيروس كورونا المستجد، ووسط تقديم الكثيرون التعازى لابنتها رضوى، نستعرض فى السطور التالية، رسائل حب ودعم وتشجيع جمعت بين رضوى الشربيني ووالدتها قبل رحيلها.

"سندى وأم بناتي"
احتفلت رضوى الشربيني، فى عيد الأم، الماضي، بعيد الأم، حيث وجهت لوالدتها مجموعة من رسائل الحب والامتنان، لرعايتها لها ولأولادها طوال السنوات الماضية، خاصة بعد انفصالها عن زوجها، فوصفت رضوى حينها شعورها: "علمتنى حاجات كتير أوى أولها الأمومة.. كل سنة وأنتى طيبة يا ضهرى وسندى وأم بناتى قبل ما تبقى أمى" مضيفة: "بحبك يا أمي".

"من ضمن الـ٢٤ قيراط الله رزقني بيكي"
هناك رزق، قد لا يلتفت إليه البعض، كرزق وجود الوالدين فى حساة أبنائهما، بالفعل كانت رضوى الشربيني، تحمد الله على رزق "الأم العظيمة" التى كان لها تأثيرًا كبيرًا فى حياتها، فكتبت عنها فى شهر يونيو الماضى تهنئها بعيد ميلادها: "أنا بحبك أوى وفخورة إنك أمى أوى، وبقول الحمد لله إنه من ضمن الـ٢٤ قيراط بتوعى انه رزقنى بيكى وادانى أم عظيمة زيك" ووصفت والدتها: "كل سنة وانتى طيبة وسعيدة وحلوة وحنينة وجدعة زى ما انتى، ويارب يديكى الصحة ويطول لنا فى عمرك يا أغلى حاجة فى حياتى".

"أنا ماما يا رضوى.. ربنا يخليكي ليا"
لم تتوقف رسائل الحب بين رضوى ووالدتها، حتى على "الهواء مباشرة"، فقد فاجئت السيدة هالة أنور، ابنتها رضوى، باتصال هاتفى مفاجئ، عبر برنامجها "هي وبس"، عبر قناة سي بي سي سفرة، لتوجه لها كلمات مؤثرة، فى مداخلتها التلفزيونية، بالتزامن مع احتفال رضوى بعيد ميلادها، فقالت لها الراحلة: "أنا ماما يارضوى، كل سنة وأنتي طيبة وعيد ميلاد سعيد، زي النهاردة انا جبتك للدنيا، يا روحي"، وتمنت لها المزيد من النجاح والتوفيق، قائلة: "دايمًا في نجاح وتألق يارب، ربنا يخليكي ليا، أنا بحبك يا رضوى ربنا يبارك فيكي".

"أمي بين يدى الله.. ادعوا لها"
هذه كانت آخر رسالة توجهها، رضوى الشربيني لوالدتها، فكتبت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، منذ أيام، تدعو أصدقائئها ومتابعيها للدعاء لوالدتها، قائلة: "أمي بين إيد ربنا دلوقتي، والأطباء عملوا اللى عليهم، لكن أنا عندى يقين أنه رحمة ربنا واسعة، والدعاء بيغير القدر، ادعوا لها أرجوكم"، لتتجاوز والدتها كل هذا التعب وترحل عند ربها، ومن ثم أعلنت رضوى الشربيني عن وفاة أقرب شخصية لديها والتى حاوطتها بالكثير من الحب والاهتمام لها ولبناتها، لتنتهى رحلتها على الأرض وتبقى روحها فى حياة رضوى مستمرة، كلما تذكرتها رسائلها القوية لها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«أشعل شماريخ».. سبب عقوبة الأهلى على «كهربا»

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

تطعيم «كبار السن» ضد كورونا في الإسماعيلية بدءًا من اليوم

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

الصور

image description

«أسيوط» تستعد للتطعيم ضد كورونا.. أين تحصل على اللقاح؟

image description

طلاب الثانوية بأسيوط يفضلون «امتحان التابلت».. ونخشى «السيستم» في الشهادة

image description

انطلاق امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

تطوير طرق فارسكور بدمياط

image description

كلب ضخم يرعب أهالي رأس البر (صور)

الأكثر قراءة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

لأول مرة في تاريخها.. «طنطا» ضمن أفضل جامعات العالم

أسعار الذهب بالصاغة اليوم الخميس 4-3-2021

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

صاحبه اشتراه بـ35 دولارًا.. طرح وعاء خزف في مزاد بـ500 ألف دولار

تهديد بوجود قنبلة يغلق «تاج محل» بالهند

كم تبقى على رمضان 2021 | موعد الشهر الكريم لعام 1442هـ

كوتس: حضور الجماهير من الخارج فى الأولمبياد بيد اليابان

أيام زمان

مأساة الفنانة صباح

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

هل نُحت ليمثل المسيخ الدجال؟.. خرافات حول تمثال أبى الهول

«محمود سعيد أحد أسباب اتجاهى للتفرغ للأدب».. اعترافات نجيب محفوظ

«مكسب سياسى».. ماذا كتبت مجلة «لايف» عن زواج الملك فاروق من فريدة؟

«كشفت له فى بيتى».. عندليب الصحافة يحكى عن بليغ حمدى