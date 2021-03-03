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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا: إعطاء مليوني جرعة لقاح مضاد لكورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:31 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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ذكرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أنه تم إعطاء مليوني جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في كندا حتى اليوم الأربعاء.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ 54 ألفا و172 جرعة في اليوم، ووفقا لهذا المعدل، فمن المتوقع أن تستغرق كندا 8. 2 سنة لتطعيم 75% من تعداد سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في كندا منذ نحو 10 أسابيع، وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 878 ألفا و51 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22 ألفًا و43، وتم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا منذ عام وخمسة أسابيع.

يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هى تقديرات وتتوقف على نوع اللقاح الذي يتم تقديمه في أي دولة، سواء كان من جرعة أو جرعتين.

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