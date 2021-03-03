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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة طنطا تكرم المتميزين في الأنشطة الطلابية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:57 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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كرم نواب رئيس جامعة طنطا، مساء اليوم، الطلاب المتميزين في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلمية على مستوى كليات الجامعة، ‏والحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة.

أقيم التكريم وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بحضور ‏الدكتور الرفاعي مبارك، والدكتور عماد عتمان، والدكتور كمال عكاشة، ومحمد القصير مدير ‏الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

هنأ نواب رئيس الجامعة الطلاب لتحقيقهم مراكز متقدمة في الأنشطة الطلابية، مؤكدين حرص الجامعة على تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي لرعاية الطلاب المتميزين والموهوبين في شتى المجالات والأنشطة، مثمنين الجهود المبذول من جانب إدارة رعاية الشباب.

وقال محمد القصير مدير عام إدارة رعاية الشباب بالجامعة، إنه تم تكريم الطلاب المتميزين رياضيًا بدورة الشهيد الرفاعى 48 في رياضة رفع الأثقال والحاصلين على المركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية بـ5 ميداليات ذهبية و3 فضية و5 برونزية، ورياضة كمال الأجسام الحاصلين على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، بعدد 1 ميدالية ذهبية و4 فضية وميدالية برونزية، وتكريم الطلاب الحاصلين على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية فى رياضة البلياردو.

وتم منح جوائز مالية تقدر بـ1000 جنيه للطلاب الفائزين بالميدالية الذهبية و800 جنيه للطلاب الفائزين بالميدالية القضية، و700 جنيه للطلاب الفائزين بالميدالية البرونزية.

كما شمل التكريم فريق العباقرة الذي حصد بطولة عباقرة الجامعات المصرية فى الموسم الثالث بجائزة مالية تقدر بـ5 آلاف جنيه لكل طالب.

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