الحكومة تمد خدمة 145 طبيبًا بعد المعاش لمواجهة كورونا

قال مجلس الوزراء إنه فى إطار الاستفادة من كفاءة وقدرات الكوادر الطبية المتميزة من الأطباء البشريين من العاملين بوزارة الصحة، وافق المجلس على مشروع قرار بشأن مد خدمة 145 طبيبًا بشريًا، بوظيفة إخصائى طب بشرى بوزارة الصحة والسكان، بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التى كانوا يشغلونها قبل بلوغهم السن القانونية لترك الخدمة، لمدة عامين اعتبارًا من اليوم التالى المقرر لبلوغهم سن الستين، وهو ما يأتى ضمن جهود وزارة الصحة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.

